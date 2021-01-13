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Елена Малышева нашла "великую пользу" COVID-19 и разозлила сеть (видео)

Елена Малышева нашла "великую пользу" COVID-19 и разозлила сеть (видео)
02:43 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/Twitter

Известная российская телеведущая Елена Малышева, которая ранее рассказала, как наказывала детей за пьянство, выдала "перл" про пользу коронавируса, которым в Украине по данным на вторник, 12 января, за сутки заразились 5 116 человек.

"Самое интересное, что те, кто перенес коронавирус, испытывают отвращение к алкоголю. Вот она великая польза коронавируса, неизученная", - сказала она в эфире.

При этом ее собеседница порекомендовала Малышевой сообщить об этом «открытии» врачам-наркологам и "объяснить это, чтоб лечили".

 

В сети тут же раскритиковали Малышеву за подобные высказывания.

"Скажите это почти двум миллионам человек, которые погибли от COVID", "Д*ра по жизни, наживается как может на людском горе", - пишут в сети, отмечая, что с таким же успехом Малышева могла бы рассказывать о пользе СПИДа.

Малышева

Малышева

Ранее "Телеграф" собрал самые смешные цитаты Елены Малышевой.

 

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Все по теме:

Алкоголь, Елена Малышева, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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