Елена Малышева нашла "великую пользу" COVID-19 и разозлила сеть (видео)

Известная российская телеведущая Елена Малышева, которая ранее рассказала, как наказывала детей за пьянство, выдала "перл" про пользу коронавируса, которым в Украине по данным на вторник, 12 января, за сутки заразились 5 116 человек.

"Самое интересное, что те, кто перенес коронавирус, испытывают отвращение к алкоголю. Вот она великая польза коронавируса, неизученная", - сказала она в эфире.

При этом ее собеседница порекомендовала Малышевой сообщить об этом «открытии» врачам-наркологам и "объяснить это, чтоб лечили".

Елена Малышева продолжает рассказывать о плюсах ковида с федеральных ТВ-каналов В этот раз Малышева нашла новую «великую пользу коронавируса»: из-за ковида у переболевших людей появляется отвращение к алкоголю. Скажите это почти двум миллионам человек, которые погибли от CVD pic.twitter.com/bE7a8xP0OG — Михаил Анатольевич (@WENkR4nvpCJ6FoQ) January 12, 2021

В сети тут же раскритиковали Малышеву за подобные высказывания.

"Скажите это почти двум миллионам человек, которые погибли от COVID", "Д*ра по жизни, наживается как может на людском горе", - пишут в сети, отмечая, что с таким же успехом Малышева могла бы рассказывать о пользе СПИДа.

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