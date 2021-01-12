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Выздоровевших в три раза больше, чем заболевших: статистика COVID-19 на 12 января

Выздоровевших в три раза больше, чем заболевших: статистика COVID-19 на 12 января
08:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

По состоянию на утро 12 января в Украине зафиксировали 5 116 новых случаев коронавируса за сутки. При этом число выздоровевших за последний день составило 15 951 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Таки образом за минувшие сутки в Украине:

  • госпитализировано - 1 092 человека,
  • летальных исходов - 184,
  • выздоровели - 15 951 человек,
  • осуществлено тестирований за сутки - 41 682.

С начала пандемии в стране:

  • заболело - 1 124 430 человек,
  • выздоровели - 812 368 человек,
  • летальных исходов - 20 019,
  • проведения ПЦР-тестов - 5 805 824.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях.

Стоит напомнить, что ученые обнаружили некоторые симптомы у переболевших коронавирусом, которые сохраняются месяцами.

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Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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