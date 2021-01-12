Выздоровевших в три раза больше, чем заболевших: статистика COVID-19 на 12 января

По состоянию на утро 12 января в Украине зафиксировали 5 116 новых случаев коронавируса за сутки. При этом число выздоровевших за последний день составило 15 951 человек.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Таки образом за минувшие сутки в Украине:
С начала пандемии в стране:
За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях.
Стоит напомнить, что ученые обнаружили некоторые симптомы у переболевших коронавирусом, которые сохраняются месяцами.