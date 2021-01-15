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Россиянин "прокатился с ветерком" на лыжах по заснеженным улицам (видео)

Россиянин "прокатился с ветерком" на лыжах по заснеженным улицам (видео)
00:27 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В одном из российских городов, а именно в Липецке выпало много снега. В связи с этим один из местных жителей решил устроить себе "покатушки" по заснеженым дорогам города вооружившись лыжами.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Мэш. 

Там также поделились видео самого катания на лыжах по городу.

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Согласно предоставленным данным, местный тренер по горным лыжам решил воспользоваться погодными условиями в городе и таким образом показал свои навыки катания на лыжах.

По данным метеослужб в Липецке на 14 января ожидается снежная погода и от 0 до -8 градусов.

Стоит напомнить, что ранее, 9 января в России, неподалеку от района Талнах произошло ЧП: лавина накрыла директора канатной дороги вместе с семьей. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Снег, Лыжи, Липецк.
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