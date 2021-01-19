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Арест Навального может помешать Путину достроить "Северный поток-2", - эксперт

Арест Навального может помешать Путину достроить "Северный поток-2", - эксперт
10:24 Сегодня Телеграф

Несмотря на то, что недавно Германское Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) выдало разрешение на строительство трубопровода «Северный поток-2» в водах ФРГ до конца мая, по этому проекту может ударить ситуация с задержанием оппозиционера Алексея Навального. Напомним, что он вернулся в РФ из Германии, где восстанавливался после отравления «Новичком». И был арестован. 

О судьбе Северного потока-2 в ракурсе ситуции с Навальным и не только «Телеграфу» рассказал председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко.

Шансы на достройку Северного потока-2 эксперт оценивает как довольно большие.

«Там осталось проложить около 30 км. Чисто технически задержек нет. Отказ ряда бывших партнеров проекта сотрудничать (из-за опасениия американских санкций) на некоторое время притормозил строительство. Но есть два российских корабля-трубоукладчика, которые способны завершить все работы», - отмечает Павел Жовниренко.

Павел Жовниренко

По его словам, помешать могли бы немецкие экологи, которые уже выступали с протестами строительства Северного потока-2 именно в этом месте, т.к. там – зимние гнездилища птиц. Даже были суды, которые закончились ничем. Так проект вряд ли удастся остановить.

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«Помешать могли бы чисто политические причины. К примеру, то же задержание Навального в РФ, куда он прилетел из Германии, где лечился и восстанавливался после отравления (скорее всего – российскими спецслужбами). Бизнес – бизнесом (а это в отношениях с РФ было и есть первоочередным для руководства и бизнес-кругов ФРГ), но то, как путинский режим поступает с Навальным, может быть причиной для новых вариантов прекращения строительства и эксплуатации Северного потока-2», - считает Павел Жовниренко.
По его мнению, чтобы заставить РФ вести себя цивилизованно по отношению и к своим гражданам, и к соседям (Украина и Грузия уже испытали «дружелюбие» России), и к международному праву, следовало бы ввести энергетическое эмбарго.

«То есть – не помогать России создавать новые трубопроводы, а вообще прекратить покупать у нее нефть и газ. Потому что именно газовая и нефтяная труба – иголка Кощея. В них – сила российской власти. Сломайте иглу – зла в мире сразу станет меньше. Есть надежда, что некие более жесткие меры примет новое руководство США. Байден, инаугурация которого намечена на 20 января, считает именно Россию – главным врагом Штатов. Посмотрим, как он будет вести себя на президентском посту. Но, подчеркиваю, на данный момент шансы достроить Северный поток-2 - велики», - резюмирует Павел Жовниренко.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Газ, Нефть, Алексей Навальный, Павел Жовниренко, Северный поток-2.
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