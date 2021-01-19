На видео с купанием Путина в проруби заметили обман

Президент России Владимир Путин, которого недавно оппозиционер Алексей Навальный назвал жабой, во вторник, 19 января, окунулся в прорубь, чем вызвал волну обсуждения из-за своего поступка, который назвали не иначе как постановкой.

Соответствующее видео опубликовали в Twitter.

На кадрах Путин окунается в прорубь и букально через минуту выходит из нее.

"Дурят телезрителей! В Подмосковье минус 25. Но им и так сойдет", - пишет пользователь pani Walewska, которая выложила ролик в сеть, намекая, по всей видимости, на отсутствие пара от ледяной воды, несмотря на мороз.

Дурят телезрителей! В Подмосковье минус 25. Но им и так сойдёт. pic.twitter.com/6ukyNt0Vnx — pani Walewska (@pani_walewska) January 19, 2021

В сети также отметили этот факт и не удержались от обсуждения увиденного.

"И не тонет", "Я так и знал – голограмма", "Вместо снега пенопласт", "В бункере температура стабильная круглый год", "Столько искусственного снега!" – комментируют в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее Путин стал героем карикатуры Сергея Елкина из-за своей боязни коронавируса.