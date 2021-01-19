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Вторник, 19.01.2021
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На видео с купанием Путина в проруби заметили обман

На видео с купанием Путина в проруби заметили обман
Обновлено 15:41 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/Twitter

Президент России Владимир Путин, которого недавно оппозиционер Алексей Навальный назвал жабой, во вторник, 19 января, окунулся в прорубь, чем вызвал волну обсуждения из-за своего поступка, который назвали не иначе как постановкой.

Соответствующее видео опубликовали  в Twitter.

На кадрах Путин окунается в прорубь и букально через минуту выходит из нее.

"Дурят телезрителей! В Подмосковье минус 25. Но им и так сойдет", - пишет пользователь pani Walewska, которая выложила ролик в сеть, намекая, по всей видимости, на отсутствие пара от ледяной воды, несмотря на мороз.

В сети также отметили этот факт и не удержались от обсуждения увиденного.

"И не тонет", "Я так и знал – голограмма", "Вместо снега пенопласт", "В бункере температура стабильная круглый год", "Столько искусственного снега!" – комментируют в сети.

Путин Крещение

Путин Крещение

Как сообщал "Телеграф", ранее Путин стал героем карикатуры Сергея Елкина из-за своей боязни коронавируса.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 1,269

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Владимир Путин, Видео, Крещение, Прорубь.
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