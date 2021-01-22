"Потерялся в жизни" и недавно развелся: что известно о мужчине, поджегшем себя в центре Минска

Мужчина, который совершил акт самосожжения на площади Независимости в Минске, находился в разводе и переживал тяжелый период.

Как сообщает Телеграм-канал NEXTA, 35-летний Павел Баньковский работал водителем троллейбуса.

В сообщении отмечается, что провластные каналы утверждают, что его ранее привлекали к уголовной и административной ответственности.

Изданию "Наша Нива" удалось пообщаться со знакомой семьи Баньковского Еленой.

Она утверждает, что мужчина в 17 лет стал отцом, а потому переживал из-за потерянной молодости. Также женщина отметила, что у него были проблемы с алкоголем.

Помимо того недавно Баньковский разошелся с женой.

"Павел оттого, что рано женился, немного потерялся в жизни. Он очень любит и жену, и детей, несмотря на развод. И все это он тяжело переживал", - сказала она.

На прошлогодние митинги супруги не ходили, но сильно переживали из-за ситуации в стране, рассказала Елена.

Как сообщалось ранее, в Париже неизвестные жестоко избили 14-летнего украинца.