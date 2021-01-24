Стало известно о судьбе женщины, которую ОМОНовец ударил ногой в живот на протесте

В России с 23 января проходят акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. При чем, массовые сборы зачастую сопровождаются применением насилия со стороны силовиков. Так, "под раздачу" попала 54-летняя петербурженка.

Об этом сообщили в Телеграм-канале База.

Согласно предоставленным данным, пострадавшую зовут Маргарита Юдина, ей 54 года. Все произошло 23 января, в день начала протестов, женщина пострадала от сотрудника полиции в Петербурге - он нанес ей удар ногой во время разгона митинга. На данный момент петербурженка находится в бессознательном состоянии.

При этом, у женщины серьезная травма головы, а за ночь ей стало хуже. Поэтому Маргариту перевели в реанимационное отделение.

Стоит отметить, что ее обидчик пока не найден.

Напомним, что в РФ в последние дни проходят акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Традиционно массовые собрания сопровождаются задержаниями.