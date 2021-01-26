Путина подловили на противоречии насчет России и Украины (видео)

Во время встречи со студентами 25 января президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил, каких людей он считает террористами. При этом, сам глава Кремля попал в противоречие из-за своих высказываний в прошлом на этот счет.

На этот момент обратил внимание в своем Telegram-канале работающий в Москве украинский журналист Роман Цимбалюк.

"Это - чистосердечное признание! И кто же террористы?", - так он прокомментировал это заявление.

Так, во время онлайн-встречи со студентами Путин сказал, что "нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних. Ведь так террористы поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей".

В то же время Цимбалюк вспомнили, как еще 4 марта 2014 года президент РФ говорил о Донбассе и говорил, что Россия будет стоять за женщинами, деть и другими жителями Донбасса.

"Только для защиты украинских граждан. Пускай попробуют, кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей", - выдал Путин.



Стоит напомнить, что ранее, 25 января президент Российской Федерации Владимир Путин отреагировал на ролик опубликованный фондом борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального о так называемом "дворце Путина".