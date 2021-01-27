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Виной всему НАТО: в России оправдались за бесполетную зону возле дворца Путина в Геленджике

Виной всему НАТО: в России оправдались за бесполетную зону возле дворца Путина в Геленджике
09:12 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В ФСБ объяснили бесполетную зону в районе Геленджика активностью НАТО. 

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Согласно предоставленным данным ФСБ России бесполетная зона в районе мыса Идокопас была установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности.

Таким образом, причиной считается "возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО",  территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.

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По информации ФСБ, административный комплекс заставы был введен в эксплуатацию в октябре 2020 года.

При этом, бесполетная зона была установлена в 2011 году приказом Минтранса.

Стоит отметить, что в Геленджике находится огромных масштабов дворец, предположительно принадлежащий президенту Российской Федерации Владимиру Путину, который также попал в сюжет недавно нашумевшего фильма-расследования российского оппозиционера Алексея Навального "Дворец для Путина".

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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НАТО, Россия, Геленджик, Владмир Путин.
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