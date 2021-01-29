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Новые санкции Украины против России: появилась реакция Госдумы РФ

Новые санкции Украины против России: появилась реакция Госдумы РФ
Обновлено 14:05 Сегодня Телеграф

В России введение новых санкций со стороны Украины, касающихся 13 авиакомпаний, осуществлявших рейсы в аннексированный Крым, восприняли с сарказмом, назвав "мазком к портрету".

Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек в пятницу, 29 января.

"Очередные (не знаю, какие по счету) санкции, подписанные президентом (Украины Владимиром, - Авт.) Зеленским, - это лишь мазок к портрету", - сказал он.

По словам Бальбека, санкции - это не что иное, как голословные обвинения.

Напомним, 28 января президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против юридических и физических лиц из России.

В среду, 27 января на заседании Кабинета Министров Украины было одобрено разработанное Министерством инфраструктуры распоряжение "О внесении предложений по применению и внесению изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные мер (санкции)".

Согласно документу, 13 российских авиакомпаний будут подвергнуты санкциям с полным транзита ресурсов, полетов и перевозок над территорией Украиной сроком на три года. Причина – рейсы в оккупированный Крым.

Отметим, впервые Украина ввела санкции в отношении России в 2014 году из-за аннексии Крыма.

Как сообщал "Телеграф", экс-глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько заявила, что Украине вряд ли удастся обжаловать полномочия делегации от России в ПАСЕ.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Россия, Крым, Санкции, Аннексия Крыма.
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