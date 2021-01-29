Главный пограничник аннексированного Крыма слег в реанимацию с коронавирусом

Пандемия не щадит никого, невзирая на чины и погоны. В Москву с диагнозом Covid-19 доставлен Начальник погрануправления ФСБ по оккупированному Крыму вице-адмирал Сергей Станкевич, сообщил в пятницу 29 января telegram-канал «Mash».

"Контр-адмирал Сергей Станкевич лечился в Керчи, из-за ковида появились осложнения. Дыхательная недостаточность прогрессировала, врачи транспортировали начальника в Москву. Уже в российской столице перевели в реанимацию, подключили к ИВЛ, медики смогли стабилизировать его состояние. В общей сложности, контр-адмирал находится в больнице месяц", - указано в сообщении.

Отметим, что Контр-адмирал Сергей Станкевич возглавил пограничное управление ФСБ России в Крыму и в Севастополе в октябре 2018 года. Он причастен к нападению на корабли Военно-морских сил ВСУ и захвату в плен украинских моряков 25 ноября 2018 года районе Керченского пролива. За это в марте 2019 года он вместе с еще 7 высокопоставленными российскими военными был внесен в санкционные списки Европейского Союза.