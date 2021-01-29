Лановой оставил после себя богатое наследство: кому оно достанется

После смерти российского актера Василия Ланового, который скончался от коронавируса, его родным – внучке Анне Лановой, супруге Ирине Купченко и сыну Александру через полгода после его кончины в наследство перейдут трехкомнатная квартира в центре Москвы, около Арбата и дача во Внуково.

Об этом сообщает "Вокруг кино".

В частности, дача в подмосковном Внуково, учитывая достроенный гараж 1,5 миллиона долларов. Соседями Ланового по даче были Александр Абдулов и Владимир Познер.

Стоимость квартиры в указанном районе стартует от 50 миллионов рублей (около 66 тысяч долларов).

Как сообщал "Телеграф", ранее известного российского актера Василия Ланового перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 28 января состояние артиста резко ухудшилось, а уровень сатурации (кислорода в крови) упал. Актера не стало в тот же день.