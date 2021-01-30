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"Свободная журналистика - всё". В РФ на фоне митингов начали показательный прессинг СМИ

"Свободная журналистика - всё". В РФ на фоне митингов начали показательный прессинг СМИ
Обновлено 20:34 Сегодня Телеграф Фото: Телеграм

В России, после масштабных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, задержали главного редактора издания "Медиазона" Сергея Смирнова. 

Как сообщает пропагандистский канал RT, ему инкриминируют нарушение правил организации и проведения митингов. 

Ему грозит до 30 суток ареста. 

Телеграм-канал Baza также добавил, что Смирнова обвиняют в том, что он якобы мешал дорожному движению, хотя сам он утверждает, что 23 января целый день сидел дома. 

На задержание журналиста отреагировал главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, который поддержал коллегу и назвал обвинения "полностью выдуманными и не соответствующими действительности". 

Венедиктов об аресте Смирнова

Также за Смирнова вступилась ведущая и политический деятель Ксения Собчак. Она подчеркнула, что нельзя задерживать журналистов, освещающих митинги. 

"Одно дело - политические репрессии, и совсем другой, новый уровень - такие показательные аресты журналистов!", - написала она. 

Собчак об аресте Смирнова

На арест отреагировали и в Телеграм-канале Двач. 

"Свободная журналистика - В С Ё", - написали там. 

Двач об аресте Смирнова

Помимо того, был задержан главред издания "Белгород №1" Владимир Корнев. Его отправили за решетки на три сутки из-за двух постов в Телеграм-канале, в которых следствие усмотрело призывы к митингам. 

В самой редакции же говорят, что наоборот призывали всех оставаться дома и смотреть их трансляцию. 

18 января российского оппозиционера Алексея Навального суд заключил под стражу на 30 суток сразу же после возвращения в Россию

23 января по всей России состоялись масштабные акции в поддержку оппозиционера.

Согласно данным правозащитников, во время акций и после них были задержаны в общей сложности 4051 человек.

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Россия, Протесты, Сергей Смирнов, Владимир Корнев.
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