В России с самого утра задержания, Навальный просит ввести санкции против Путина - обстановка на 31 января

На утро 31 января в России уже задержали 145 человек на акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В то же время фонд Навального призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против окружения президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщили edition.cnn.com.

Так, в РФ на утро 31 января в митингах задержали 145 человек. Больше всего граждан задержали во Владивостоке (76), Новокузнецке (16), и Иркутске (10).

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Навального заявил, что в письме Байдену он представил широкий список из 35 человек, из которых восемь были включены в "приоритетный список". В письме говорится, что семь из 35 человек уже внесены в санкционные списки США.

Этот шаг был предпринят в преддверии общенациональных акций протеста, запланированных на эти выходные в поддержку Навального, который содержится под стражей в преддверии судебных слушаний на следующей неделе.

В письме, оппозиционера говорится, что Навальный на протяжении многих лет призывал к санкциям против лиц, которые, по его словам, являются ключевыми для "пособничества" Путину в "преследовании" тех, кто "стремится свободно выражать свое мнение и разоблачать коррупцию в системе (России - ред.)", "добавив, что существующие санкции не нацелены на достаточное количество нужных людей".

В письме список из 35 человек разделен на три группы:

Олигархи, получившие от Путина богатство и власть, которые владеют ими от имени режима;

Нарушители прав человека и те, кто подавляет основные гражданские и политические свободы;

Лица, непосредственно причастные к преследованию Навального и нашей организации.

Стоит напомнить, что Навальный был задержан 17 января, через несколько минут после прибытия в Москву после нескольких месяцев лечения в Германии после отравления в августе 2020 года нервно-паралитическим веществом Новичок.