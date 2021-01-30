Пропагандисты Кремля "объяснили" массовые протесты подростков в России

В России объяснили, почему несовершеннолетние оказались в эпицентре акций в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального в субботу, 23 января, списав все на их возрастные особенности и манипуляции.

Об этом заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова в интервью самому известному пропагандистскому СМИ России RT (ранее - Russia Today).

"Надо понимать, что 23 января прошла не просто несанкционированная акция: наших детей призывали нарушить закон. И самое тревожное тут то, что дети лишь отчасти понимали, что они на самом деле делают", - отметила она, приведя в пример случай про двух братьев 9 и 12 лет, которые пришли на акцию в Москве "из интереса".

По ее мнению, это как минимум "подло", поскольку через соцсети "активно манипулировали" подростками.

Отметим, что в понедельник, 18 января российского оппозиционера Алексея Навального суд заключил под стражу на 30 суток сразу же после возвращения в Россию после лечения от отравления в немецкой клинике "Шарите".

В свою очередь, Навальный не постеснялся и обозвал президента РФ Владимира Путина "жабой", призвав людей выходить на уличные митинги в субботу, 23 января.

В итоге по всей России в указанный день действительно прошли акции в поддержку Навального, в которой приняли участие и подростки. Их задерживали силовики наравне со взрослыми участниками. Кроме того, во время акции в Москве задержали супругу Навального.

По последним данным "ОВД-Инфо" во время акций были задержаны в общей сложности 4051 человек.