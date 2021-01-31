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"Мирон, живи!" Известного рэпера задержали прямо в его день рождения

"Мирон, живи!" Известного рэпера задержали прямо в его день рождения
14:28 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В России вторую неделю проходят акции протеста в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Ответа силовиков ждать долго не пришлось, а потому демонстрантов массово задерживают. 

Среди попавших под горячую руку ОМОНовцев оказался и известный рэпер Мирон Федоров, более известный под псевдонимом Oxxxymiron. 

Как рассказал организатор рэп-баттлов Ресторатор, он просто шел по улице и был задержан. 

"Случайно встретил Мирона на улице, поздравил его с днюхой. Мы прошли пару шагов и его приняли в автозак... мы прошло шли и его забрали. Мирон, живи", - сказал он. 

Позже стало известно, что Федорова отпустили. 

Согласно данным ОВД-Инфо по всей России уже задержали более 2 тысяч человек. 

Больше всего задержанных в Москве - 469 человек. 

Следом идут Санкт-Петербург, Красноярск, Владивосток и Новосибирск. 

Как сообщалось ранее, в Москве из-за митингов перекрывают дороги, периодически полицейские применяют силу против демонстрантов, а в местах скопления людей глушат связь

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Россия, Санкт-Петербург, Протесты, Oxxxymiron.
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