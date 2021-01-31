"Мирон, живи!" Известного рэпера задержали прямо в его день рождения

В России вторую неделю проходят акции протеста в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Ответа силовиков ждать долго не пришлось, а потому демонстрантов массово задерживают.

Среди попавших под горячую руку ОМОНовцев оказался и известный рэпер Мирон Федоров, более известный под псевдонимом Oxxxymiron.

Как рассказал организатор рэп-баттлов Ресторатор, он просто шел по улице и был задержан.

"Случайно встретил Мирона на улице, поздравил его с днюхой. Мы прошли пару шагов и его приняли в автозак... мы прошло шли и его забрали. Мирон, живи", - сказал он.

Позже стало известно, что Федорова отпустили.

Согласно данным ОВД-Инфо по всей России уже задержали более 2 тысяч человек.

Больше всего задержанных в Москве - 469 человек.

Следом идут Санкт-Петербург, Красноярск, Владивосток и Новосибирск.

Как сообщалось ранее, в Москве из-за митингов перекрывают дороги, периодически полицейские применяют силу против демонстрантов, а в местах скопления людей глушат связь.