Революция неизбежна: астролог предсказал провал союзнику Путина

Астролог Влад Росс предсказал президенту России Владимиру Путину "роковой год", а также дал прогноз о дальнейшей судьбе одного из его соратников, бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Об этом он написал в Фейсбук.

"Путин перекрыл движение по всему центру Москвы, боится! Но революция неизбежна и надвигается!", - написал Росс.

В комментариях к записи он также заявил, что Назарбаев сбежит в Дубай сразу после падения режима Путина, прихватив с собой "порядка 500 миллиардов".

На вопрос "когда падет режим Путина?", Росс ответил, что для российского президента "этот год роковой".

Как сообщалось ранее, 31 января по всей России проходят акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Демонстрации сопровождаются массовыми задержаниями.