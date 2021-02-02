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Каспаров увидел признаки раскола в окружении Путина: что происходит
Обновлено 09:18 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Увеличение направленной против президента России Владимира Путина открытой информации является индикатором того, что система перестала быть монолитной.

Такое мнение озвучил всемирно известный шахматист и политик Гарри Каспаров.

По его словам, неясно, связанны ли такое утечки только с борьбой с Путиным конкретно, или может быть там есть какие-то "дворцовые интриги".

"Мы также понимаем, что значительная часть расследования Алексея Навального о путинском дворце тоже прилетело не на дроне, не аист в клюве принес. Путинский способ управления на сегодняшний день себя исчерпал и это понимают многие внутри системы. Вопрос: какие формы этот саботаж будет принимать и дальше", - отметил эксперт.

Он убежден, что давление необходимо, как на улице, так и давление повседневно через социальные сети. Также по мнению Каспарова весьма важны точечные удары по путинским олигархам, "там, где они держат свои деньги". 

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"Буквально десять фамилий людей, попадающих под удар, которые держат миллиарды и миллиарды, может и сотни миллиардов долларов за рубежом, являются прямыми объектами западного законодательства против отмывания денег",- подчеркнул он.

Недавно, в сети появилась информация, что в Шотландии сейчас планируется использование Закона о неизвестно нажитых средствах в отношении Дональда Трампа, "у него большая гольфовая собственность там". "Прекрасно, аплодируем. А как насчет Абрамовича, Усманова и далее по списку в той же самой Великобритании? Поэтому мне кажется, что постепенно западное общество подталкивает своих руководителей к тому, чтобы заняться, понятно, не всеми триллионами долларов, но, по крайней мере, значительной частью этих денег. Я говорю не только про российские деньги, а вообще из стран, где диктаторы воруют у себя в странах и вывозят все в свободный мир. Но, по крайней мере, все те российские средства, которые находятся в руках у всем известных олигархов, могли бы стать предметом конкретных разбирательств как западных компетентных органов, так и предметом законодательных актов, которые принимают западные парламенты", - считает политик.

Стоит напомнить, что ранее эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко прокомментировал "Телеграфу" возможность новых санкций против РФ, а также влияние протестов на путинский режим.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Владимир Путин, Гарри Каспаров.
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