Каспаров увидел признаки раскола в окружении Путина: что происходит

Увеличение направленной против президента России Владимира Путина открытой информации является индикатором того, что система перестала быть монолитной.

Такое мнение озвучил всемирно известный шахматист и политик Гарри Каспаров.

По его словам, неясно, связанны ли такое утечки только с борьбой с Путиным конкретно, или может быть там есть какие-то "дворцовые интриги".

"Мы также понимаем, что значительная часть расследования Алексея Навального о путинском дворце тоже прилетело не на дроне, не аист в клюве принес. Путинский способ управления на сегодняшний день себя исчерпал и это понимают многие внутри системы. Вопрос: какие формы этот саботаж будет принимать и дальше", - отметил эксперт.

Он убежден, что давление необходимо, как на улице, так и давление повседневно через социальные сети. Также по мнению Каспарова весьма важны точечные удары по путинским олигархам, "там, где они держат свои деньги".

"Буквально десять фамилий людей, попадающих под удар, которые держат миллиарды и миллиарды, может и сотни миллиардов долларов за рубежом, являются прямыми объектами западного законодательства против отмывания денег",- подчеркнул он.

Недавно, в сети появилась информация, что в Шотландии сейчас планируется использование Закона о неизвестно нажитых средствах в отношении Дональда Трампа, "у него большая гольфовая собственность там". "Прекрасно, аплодируем. А как насчет Абрамовича, Усманова и далее по списку в той же самой Великобритании? Поэтому мне кажется, что постепенно западное общество подталкивает своих руководителей к тому, чтобы заняться, понятно, не всеми триллионами долларов, но, по крайней мере, значительной частью этих денег. Я говорю не только про российские деньги, а вообще из стран, где диктаторы воруют у себя в странах и вывозят все в свободный мир. Но, по крайней мере, все те российские средства, которые находятся в руках у всем известных олигархов, могли бы стать предметом конкретных разбирательств как западных компетентных органов, так и предметом законодательных актов, которые принимают западные парламенты", - считает политик.

Стоит напомнить, что ранее эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко прокомментировал "Телеграфу" возможность новых санкций против РФ, а также влияние протестов на путинский режим.