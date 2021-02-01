Классическое лицемерие: Путин разгневал пиаром на могиле Ельцина (видео)

Президент России Владимир Путин возложил цветы на могилу первого президента РФ Бориса Ельцина.

Кадрами мероприятия поделился журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Владимир Путин возложил цветы к могиле первого президента России Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище", - написал он, выложив соответствующие кадры.

Владимир Путин возложил цветы к могиле первого президента России Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище. pic.twitter.com/1Qog18o5Oj — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 1, 2021

Впрочем, в сети такой поступок Путина не оценили и обвинили его в лицемерии и пиаре.

Как сообщалось ранее, в России на фоне ареста оппозиционера Алексея Навального прошли массовые протесты против действия властей.

31 января демонстрации прошли по всей стране, а число задержанных превысило 5 тысяч человек, что является "рекордом" для подобных акций.

В МИД РФ же обвинили США в призывах к проведению демонстраций, а также "во вмешательстве во внутренние дела".