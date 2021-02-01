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Классическое лицемерие: Путин разгневал пиаром на могиле Ельцина (видео)

Классическое лицемерие: Путин разгневал пиаром на могиле Ельцина (видео)
Обновлено 18:28 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Президент России Владимир Путин возложил цветы на могилу первого президента РФ Бориса Ельцина. 

Кадрами мероприятия поделился журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Владимир Путин возложил цветы к могиле первого президента России Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище", - написал он, выложив соответствующие кадры. 

Впрочем, в сети такой поступок Путина не оценили и обвинили его в лицемерии и пиаре. 

Путина раскритиковали за визит на могилу Ельцина

Как сообщалось ранее, в России на фоне ареста оппозиционера Алексея Навального прошли массовые протесты против действия властей. 

31 января демонстрации прошли по всей стране, а число задержанных превысило 5 тысяч человек, что является "рекордом" для подобных акций. 

В МИД РФ же обвинили США в призывах к проведению демонстраций, а также "во вмешательстве во внутренние дела". 

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Россия, Владимир Путин, Борис Ельцин.
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