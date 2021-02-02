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Соловей озадачил сеть рассказом о "беспрецедентном" давлении на Путина

Соловей озадачил сеть рассказом о "беспрецедентном" давлении на Путина
Обновлено 12:08 Сегодня Телеграф

Российский историк и политический аналитик Валерий Соловей озадачил сеть заявлением о том, что на президента России Владимира Путина было оказано давление, с целью освобождения российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"На президента Путина было оказано беспрецедентное давление с целью освобождения Навального. "Не просьбы и советы, а именно давление. Причем колоссальное", - написал он на своей странице в соцсети.

В свою очередь данное заявление не могло остаться без внимания соцсетей.

В комментариях мнения различались, но большинство пользователей были весьма озадачены таким поворотом событий.

комент

коментарий

Отметим, что ранее заместитель главного редактора интернет-издания Mash, которое первым показало "дворец Путина" изнутри - Сергей Титов уволился с работы, опровергнув, таким образом, кадры из расследования Алексея Навального.

Стоит напомнить, что Алексей Навальный был задержан 17 января, через несколько минут после прибытия в Москву после нескольких месяцев лечения в Германии после отравления в августе 2020 года нервно-паралитическим веществом Новичок.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Владимир Путин, Валерий Соловей.
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