Соловей озадачил сеть рассказом о "беспрецедентном" давлении на Путина

Российский историк и политический аналитик Валерий Соловей озадачил сеть заявлением о том, что на президента России Владимира Путина было оказано давление, с целью освобождения российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"На президента Путина было оказано беспрецедентное давление с целью освобождения Навального. "Не просьбы и советы, а именно давление. Причем колоссальное", - написал он на своей странице в соцсети.

В свою очередь данное заявление не могло остаться без внимания соцсетей.

В комментариях мнения различались, но большинство пользователей были весьма озадачены таким поворотом событий.

Отметим, что ранее заместитель главного редактора интернет-издания Mash, которое первым показало "дворец Путина" изнутри - Сергей Титов уволился с работы, опровергнув, таким образом, кадры из расследования Алексея Навального.

Стоит напомнить, что Алексей Навальный был задержан 17 января, через несколько минут после прибытия в Москву после нескольких месяцев лечения в Германии после отравления в августе 2020 года нервно-паралитическим веществом Новичок.