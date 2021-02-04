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"Концлагерь 21 века": как в России содержат задержанных на акциях в поддержку Навального (фото, видео)
"Концлагерь 21 века": как в России содержат задержанных на акциях в поддержку Навального (фото, видео)

"Концлагерь 21 века": как в России содержат задержанных на акциях в поддержку Навального (фото, видео)

"Концлагерь 21 века": как в России содержат задержанных на акциях в поддержку Навального (фото, видео)
Обновлено 09:55 Сегодня Телеграф Фото: Vitauskas NEWS POST

В России продолжаются массовые задержания людей. Так, в центре временного содержания иностранцев Сахарово (ЦВСИГ)  в Москве происходит настоящий коллапс. Доставленных туда протестующих размещают в восьмиместных камерах по 28 человек. Из-за таких условий задержанные не могут нормально отдохнуть, после того, как их держали по пять часов в автозаках.

Об этом сообщает издание "Медиазона".

Сообщается, что задержан также главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов. Автобус, в котором он находился перед тем, как подъехать к зданию, простоял в очереди пять часов.

Очевидцы рассказывают, что ради экономии топлива водители глушат двигатели, из-за чего салон не обогревается; их выводят по нужде на улицу только после настойчивых просьб.

"Концлагерь 21 века": как в России содержат задержанных на акциях в поддержку Навального (фото, видео)

Издание отмечает, что 28 арестованных все же выпустили из автобуса, завели в здание изолятора и разместили в восьмиместной камере с железными кроватями без матрасов. После 16 часов ожидания в автозаке арестованных так и не накормили.

Телеграмм-канал "Vitauskas NEWS POST" показывает фото задержанных и пишет: "Новый прорыв - это когда на 21-м году 21-го века в России появились концентрационные лагеря для "врагов народа".

Следует отметить, что 3 февраля суд арестовал главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова на 25 суток. Его признали виновным в повторном нарушении правил публичных мероприятий из-за ретвита, который посчитали призывом к участию в акции в поддержку Алексея Навального.

3 февраля Симоновский суд Москвы отменил условное наказание Алексею Навальному по "делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок - 3,5 года в исправительной колонии общего режима.

В связи с этим в России продолжаются протесты в поддержку оппозиционера. Люди требуют его освободить. Полиция задержала тысячи протестующих.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Россия, Алексей Навальный, Сахарово.
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