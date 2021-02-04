Появилось видео момента, как самоубийца упал на коляску с младенцем в Воронеже

Пятимесячный младенец, на коляску с котором приземлился самоубийца в Воронеже, умер в скорой помощи.

Об этом сообщается в Telegram-канале "LIFE SHOT", где показали момент падения мужчины на коляску.

Погибшему малышу было чуть больше 5 месяцев. Мальчика пытались спасти врачи, но он умер в скорой. Личность мужчины, который упал на коляску, полицейским пока установить не удалось.

На кадрах видно, как мужчина приземляется сверху на коляску. При этом от удара ребенок в прямом смысле вылетел из коляски.

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Как сообщал "Телеграф", в понедельник, 1 февраля, в Днепре в жилом районе "Тополь-3" девушка выпала из многоэтажки, приземлившись молодому мужчине прямо на голову. Она погибла, 34-летний парень находится в больнице в тяжелом состоянии.

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