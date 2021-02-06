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Стало известно, как выглядит изнутри российско-турецкий центр в Карабахе (видео)

Стало известно, как выглядит изнутри российско-турецкий центр в Карабахе (видео)
Обновлено 12:55 Сегодня Телеграф Фото: telegram - Sputnik Азербайджан

В сети показали, как выглядит изнутри российско-турецкий мониторинговый Центр в Киямаддинлли (Азербайджан) по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Спутник Азербайджан. 

Согласно предоставленной информации, службу в мониторинговом центре несут представители России и Турции.

В то же время, в самом центре учитывая различность религий построили и церковь, и мечеть.

"В целом, российские и турецкие офицеры обеспечены всем необходимым. Причем, не только для работы, но и для отдыха: у них есть спортзал, игровая комната, парикмахерская, ателье, прачечная", - говорится в видео обзоре.

Само видео из российско-турецкого мониторингового центра:

Стоит напомнить, что ранее 30 января в Армении заявили о новых обстрелах со стороны войск Азербайджана в Нагорном Карабахе. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 124

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Турция, Россия, Карабах.
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