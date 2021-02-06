В России пилоты экстренно посадили самолет: во время полета треснуло лобовое стекло (фото)

В России пришлось экстренно садить пассажирский самолет из-за треснувшего лобового стекла.

Об этом сообщает Телеграм-канал LIFE SHOT.

Как говорится в сообщении, самолет выполнял рейс по маршруту Москва - Магнитогорск, однако из-за возникшей проблемы его пришлось экстренно посадить в Нижнем Новгороде.

На борту находились пять членов экипажа и 61 пассажир. Пострадавших вследствие аварии не было.

Также указывается, что рейс выполняла компания "Икар".

Из Нижнего Новгорода в Магнитогорск пассажиры улетели уже на другом самолете.

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