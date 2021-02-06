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В России пилоты экстренно посадили самолет: во время полета треснуло лобовое стекло (фото)

В России пилоты экстренно посадили самолет: во время полета треснуло лобовое стекло (фото)
14:31 Сегодня Телеграф Фото: Телеграм

В России пришлось экстренно садить пассажирский самолет из-за треснувшего лобового стекла. 

Об этом сообщает Телеграм-канал LIFE SHOT. 

Как говорится в сообщении, самолет выполнял рейс по маршруту Москва - Магнитогорск, однако из-за возникшей проблемы его пришлось экстренно посадить в Нижнем Новгороде. 

На борту находились пять членов экипажа и 61 пассажир. Пострадавших вследствие аварии не было.

Также указывается, что рейс выполняла компания "Икар".  

Из Нижнего Новгорода в Магнитогорск пассажиры улетели уже на другом самолете. 

Как сообщалось ранее, в Новосибирске сорвавшаяся с крыши многоэтажки ледяная глыба рухнула на автомобиль с людьми.

А в Приморском крае пьяный мужчина угнал автобус, чтобы добраться домой, а затем попытался уйти от полицейского преследования. Для того, чтобы остановить угонщика, полицейским пришлось прострелить шины. 

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Москва, Россия, Нижний Новгород, Магнитогорск.
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