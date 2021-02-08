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Понедельник, 08.02.2021
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"Лучшая антиреклама": российские заключенные повеселили сеть песней про "Спутник V"

"Лучшая антиреклама": российские заключенные повеселили сеть песней про "Спутник V"
Обновлено 16:24 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В России заключенные спели рэп, чтобы пропиарить средство от COVID-19 "Спутник V". 

Соответствующий "клип" был обнародован в Телеграм-канале Лентач. 

"Больше кринжа богу кринжа. Заключенные ИК-12 в Нижнем Тагиле рекламируют вакцину «Спутник V» — для этого они даже записали рэпчину", - сказано в описании к видео. 

Впрочем, публика креатив не оценила: 

"УДО (условно-досрочное освобождение,- ред.) выслуживают";

"Что-то расхотел прививаться спутником после такого";

"Лучшая антиреклама";

"Это видимо осложнения такие после прививки";

"Даже они поют лучше Бузовой", - пишут в комментариях к записи.

По состоянию на 8 февраля в России зафиксировано 3,82 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. Из них умерло 75 430 человек. 

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит в феврале вакцины Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах. Министр здравоохранения Максим Степанов же добавил, что вакцинация стартует уже через неделю

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Россия, Рэп, Спутник V.
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