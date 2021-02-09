Скачать
Вторник, 09.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Шаг навстречу России или компромисс? О чем говорит готовность США снять санкции с "Северного потока-2"
Шаг навстречу России или компромисс? О чем говорит готовность США снять санкции с "Северного потока-2"
США влияют на ситуацию на Донбассе: политолог указал на важный момент
США влияют на ситуацию на Донбассе: политолог указал на важный момент
"Ковидный хвост": инфекционист объяснила, какие недуги провоцирует коронавирус и как с ними бороться
"Ковидный хвост": инфекционист объяснила, какие недуги провоцирует коронавирус и как с ними бороться
Нескоромный впервые появился на видео и пригрозил разоблачением коррупционных схем
Нескоромный впервые появился на видео и пригрозил разоблачением коррупционных схем

"Какие кролики?" В Кремле обиделись на резкий отказ Зеленского от "Спутника"

"Какие кролики?" В Кремле обиделись на резкий отказ Зеленского от "Спутника"
Обновлено 16:23 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Президент Владимир Зеленский во время выступления на форуме "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы", заявил, что Украина не будет поставлять российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V". 

Он сказал, что нет подтвержденной информации о том, что "Спутник" имеет заявленную эффективность в 91%. 

"Я считаю, что граждане Украины - это граждане, это люди и точно, простите за сравнение, не кролики", - заявил Зеленский, добавив, что власти не станут проводить над украинцами эксперименты. 

Вместе с тем, он посоветовал России сначала провести массовую вакцинацию своего населения, прежде чем предлагать ее Украине. 

"Тогда это о лечении, о вакцинации, а не о политике", - сказал Зеленский. 

Слова Зеленского резко восприняли в России. Как пишет РИА, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что если Украина откажется от "Спутника", то "другим странам больше достанется". 

"Вы знаете, что глобальный спрос на российскую вакцину настолько велик, что потенциал производства сейчас не позволяет оперативно его удовлетворять", - сказал он. 

Вместе с тем, он высказал мнение, что нежелание властей Украины использовать российскую вакцину, является "позицией абсолютного меньшинства". 

Менее сдержанным в выражениях был глава ЛДПР Владимир Жириновский, назвавший слова Зеленского "глупыми и не соответствующими позиции президента, заботящегося о гражданах". 

Он заявил, что "весь мир хочет нашу вакцину" и что "все лекарства - эксперименты", а люди умирают с лекарствами или без. 

"Что винить, какие кролики? Тебе, Зеленский, даже пустые ампулы никто не даст. Ты не хочешь эксперимент. А хоронить ты хочешь?", - высказался Жириновский. 

Как сообщалось ранее, в Германии подтвердили, что Украина будет в числе первых стран, которые получат вакцину по программе COVAX. В первой волне поставок, нашей стране будут переданы 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech и еще 2,215 млн доз средства AstraZeneca.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Просмотры: 304

Все по теме:

Россия, Дмитрий Песков, Владимир Жириновский, Коронавирус, Владимир Зеленский, Covid-19, Спутник V.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Притула ушел из руководства партии "Голос": источник раскрыл детали
02 Зеленский не может назначить нового премьера: раскрыты подробности
03 Достроят "Северный поток-2", но возьмут в ЕС? Преемник Меркель обескуражил планами насчет Украины
04 Вертолетная площадка прямо в море и сосед Медведев: в Крыму нашли "дворец" Путина (видео)
05 Эффект "ковидной руки": медики обнаружили побочные действия вакцины Moderna
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В России в Воркуте дороги посыпают мышьяком и свинцом: подробности (видео)
В России в Воркуте дороги посыпают мышьяком и свинцом: подробности (видео)
Пытались прорваться через линию разграничения: военным на Донбассе пришлось открывать огонь по легковушке
Пытались прорваться через линию разграничения: военным на Донбассе пришлось открывать огонь по легковушке
&quot;Какие кролики?&quot; В Кремле обиделись на резкий отказ Зеленского от &quot;Спутника&quot;
"Какие кролики?" В Кремле обиделись на резкий отказ Зеленского от "Спутника"
Новый сайт &quot;президента&quot; Беларуси сломался из-за фото Лукашенко без усов: в сети смеются
Новый сайт "президента" Беларуси сломался из-за фото Лукашенко без усов: в сети смеются
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь