"Какие кролики?" В Кремле обиделись на резкий отказ Зеленского от "Спутника"

Президент Владимир Зеленский во время выступления на форуме "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы", заявил, что Украина не будет поставлять российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V".

Он сказал, что нет подтвержденной информации о том, что "Спутник" имеет заявленную эффективность в 91%.

"Я считаю, что граждане Украины - это граждане, это люди и точно, простите за сравнение, не кролики", - заявил Зеленский, добавив, что власти не станут проводить над украинцами эксперименты.

Вместе с тем, он посоветовал России сначала провести массовую вакцинацию своего населения, прежде чем предлагать ее Украине.

"Тогда это о лечении, о вакцинации, а не о политике", - сказал Зеленский.

Слова Зеленского резко восприняли в России. Как пишет РИА, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что если Украина откажется от "Спутника", то "другим странам больше достанется".

"Вы знаете, что глобальный спрос на российскую вакцину настолько велик, что потенциал производства сейчас не позволяет оперативно его удовлетворять", - сказал он.

Вместе с тем, он высказал мнение, что нежелание властей Украины использовать российскую вакцину, является "позицией абсолютного меньшинства".

Менее сдержанным в выражениях был глава ЛДПР Владимир Жириновский, назвавший слова Зеленского "глупыми и не соответствующими позиции президента, заботящегося о гражданах".

Он заявил, что "весь мир хочет нашу вакцину" и что "все лекарства - эксперименты", а люди умирают с лекарствами или без.

"Что винить, какие кролики? Тебе, Зеленский, даже пустые ампулы никто не даст. Ты не хочешь эксперимент. А хоронить ты хочешь?", - высказался Жириновский.

Как сообщалось ранее, в Германии подтвердили, что Украина будет в числе первых стран, которые получат вакцину по программе COVAX. В первой волне поставок, нашей стране будут переданы 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech и еще 2,215 млн доз средства AstraZeneca.