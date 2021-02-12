"Родился в рубашке": пострадавший выбрался целым из эпицентра взрыва в России, но другому так не повезло

В России подтвердили, что мощный взрыв во Владикавказе на улице Гагкаева произошел из-за утечки газа. В нем пострадало два человека, один из которых, охранник, находился прямо в эпицентре событий.

Об этом сообщает в Telegram-канале "Mash".

Охранник, которому удалось выжить во время взрыва, находился в эпицентре взрыва - на третьем этаже.

"Но на нем нет ни просто повреждений, даже синяков. Просто небольшая ссадина на руке. Парень родился в рубашке. Как ему это удалось - я не знаю", - рассказали медики.

Помимо этого известно, что во время взрыва в здании был еще один человек - ювелир Зураб, который остался работать на ночь.

"Ему досталось чуть больше (он оказался под завалами), но тоже не критично", - добавляют в Telegram-канале.

Как сообщал "Телеграф", ранее среди версий взрыва озвучивали и кислородное охлаждение, которое и стало причиной взрыва.