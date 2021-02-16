Россиянин переехал женщину с коляской из-за замечания и уехал (видео)

16 февраля в Новосибирске, на улице Чистякова водитель наехал на маму с коляской после замечания, что он паркуется в неположенном месте после чего скрылся с места происшествия.

Об этом сообщили в Телеграм-канале LIFE SHOT.

Согласно предоставленным данным, женщина вышла погулять с ребенком из дома и увидела стоявшую у подъезда "тойоту".

По информации местных СМИ она сказала водителю, что здесь нельзя ставить машину.

После чего мужчина развернулся и поехал прямо на "обидчицу". Он уронил ее и коляску. К счастью ребенок не пострадал. В то же время женщина получила перелом ноги.

После этого водитель уехал с места ДТП.

Видео момента:

Стоит напомнить, что ранее, 30 января в Дымере, в Вышгородском районе, под Киевом, автомобилисты устроили разборки из-за неправильной парковки.