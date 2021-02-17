Нагорный Карабах возмутил планами сделать русский язык официальным

В Нагорном Карабахе на фоне вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией и прибытия в регион российских миротворцев, предложили сделать русский язык официальным наравне с армянским.

Об этом сообщает РИА Новости в Twitter.

"Власти" непризнанной республики подписали соответствующий законопроект, который предлагает "государственным" органам, организациям и учреждениям Карабаха при необходимости вести делопроизводство на русском языке.

Карабах планирует сделать русский язык официальным https://t.co/aPWfR56fob pic.twitter.com/dGTlWDb6iR — РИА Новости (@rianru) February 16, 2021

В сети по этому поводу разгорелся скандал, пользователи возмущаются таким решением и пишут за очередную оккупацию России:

"В Карабахе официальным языком всегда был Азербайджанский и останется навсегда. А балаболство не к чему".

"Прививку от русофобии сделали... зачем доводить до такого ХЗ"

"А как справятся армяне Карабаха с блокадой Армении, и азербайджанцы с блокадой Азербайджана? Лучше бы вместе построили музей "русской оккупации. Или у них выборы скоро?"

Пользователи напоминают, что Карабах является территорией Азербайджана, и юридическим языком должен быть азербайджанский. А Россия планирует оккупировать Карабах, как Абхазию и Крым:

Почему? Карабах является территорией Азербайджана, и юридическим языком должен быть азербайджанский. Россия планирует оккупировать Карабах, как Абхазию и Крым. https://t.co/fi1D11qpsA — Əfsanə Yusifli (@efsane_yusifli) February 16, 2021

Напомним, после очередного военного обострения в Нагорном Карабахе, осенью 2020 года Азербайджан, Армения и Россия приняли трехстороннее соглашение о полном прекращении огня в регионе.

Согласно договоренности, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях. Соблюдение перемирие должны контролировать так называемые миротворческие силы, командированные Россией.