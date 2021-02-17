Скачать
Среда, 17.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
У Запада есть нужный рычаг: как ЕС может поставить режим Путина на грань разрушения, заставив уйти из Крыма и Донбасса
У Запада есть нужный рычаг: как ЕС может поставить режим Путина на грань разрушения, заставив уйти из Крыма и Донбасса
Число новых случаев выросло, а выздоровлений – снизилось: ситуация с коронавирусом в Украине 17 февраля
Число новых случаев выросло, а выздоровлений – снизилось: ситуация с коронавирусом в Украине 17 февраля
В Украине продлят карантин и вернут деление на эпидзоны: что об этом известно
В Украине продлят карантин и вернут деление на эпидзоны: что об этом известно
"Барселона" потерпела крупное поражение от ПСЖ в Лиге чемпионов (видео)
"Барселона" потерпела крупное поражение от ПСЖ в Лиге чемпионов (видео)

Нагорный Карабах возмутил планами сделать русский язык официальным

Нагорный Карабах возмутил планами сделать русский язык официальным
09:19 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В Нагорном Карабахе на фоне вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией и прибытия в регион российских миротворцев, предложили сделать русский язык официальным наравне с армянским.

Об этом сообщает РИА Новости в Twitter.

"Власти" непризнанной республики подписали соответствующий законопроект, который предлагает "государственным" органам, организациям и учреждениям Карабаха при необходимости вести делопроизводство на русском языке.

В сети по этому поводу разгорелся скандал, пользователи возмущаются таким решением и пишут за очередную оккупацию России:

"В Карабахе официальным языком всегда был Азербайджанский и останется навсегда. А балаболство не к чему".

"Прививку от русофобии сделали... зачем доводить до такого ХЗ"

"А как справятся армяне Карабаха с блокадой Армении, и азербайджанцы с блокадой Азербайджана? Лучше бы вместе построили музей "русской оккупации. Или у них выборы скоро?"

Пользователи напоминают, что Карабах является территорией Азербайджана, и юридическим языком должен быть азербайджанский. А Россия планирует оккупировать Карабах, как Абхазию и Крым:

 

Напомним, после очередного военного обострения в Нагорном Карабахе, осенью 2020 года Азербайджан, Армения и Россия приняли трехстороннее соглашение о полном прекращении огня в регионе.

Согласно договоренности, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях. Соблюдение перемирие должны контролировать так называемые миротворческие силы, командированные Россией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 450

Все по теме:

Россия, Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Карабах.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Языковой скандал в Днепре: появились данные о судьбе девушки, отказавшейся обслуживать клиентов на украинском
02 Кто такой Шарий и почему СБУ подозревает его в госизмене
03 В одном из парков Киева обнаружили тело загадочно погибшей молодой девушки: первые подробности (фото)
04 В "Слуге народа" рассказали о судьбе Витренко в случае очередного провала с его назначением
05 Бойцы Нацгвардии устроили потасовку в центре Киева и попали на видео: в МВД нашли им оправдание
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пассажира вырвало из салона и протянуло около километра: товарный поезд врезался в авто на переезде в Киеве (фото, видео)
Пассажира вырвало из салона и протянуло около километра: товарный поезд врезался в авто на переезде в Киеве (фото, видео)
Не видели больше года: жена Ким Чен Ына засветилась на публике
Не видели больше года: жена Ким Чен Ына засветилась на публике
Проезд в маршрутках на Киевщине подорожал: как изменилась цена
Проезд в маршрутках на Киевщине подорожал: как изменилась цена
Какой праздник 17 февраля: народные приметы и запреты
Какой праздник 17 февраля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь