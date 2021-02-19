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В Питере напали на охранника консульства Украины: подробности инцидента

В Питере напали на охранника консульства Украины: подробности инцидента
Обновлено 15:13 Сегодня Телеграф Фото: facebook

19 февраля в Санкт-Петербурге совершили вооруженное нападение на сотрудника Генерального консульства Украины. Визитер набросился на охранника, а потом остался ждать полицию.

Об этом сообщили fontanka.ru. 

По словам очевидцев, за десять минут в начале улицы скопились два реанимобиля, машина вневедомственной охраны и несколько машин полиции.

Согласно предоставленным данным, в полдень в консульство Украины в Петербурге, которое расположено в доме 1 по указанной улице, пришел мужчина. День был не приемный, о чем ему сообщил охранник на входе. В этот момент мужчина достал нож и ударил сотрудника консульства. Все это, по предварительной информации, визитер проделал молча. До приезда наряда полиции он оставался в холле консульства.

По информации ГУ МВД, у данного здания находился наряд полиции, который оперативно отреагировал на произошедшее: злоумышленник был обезврежен и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Потерпевшему полицейские незамедлительно вызвали "скорую" помощь.

Так, пострадавшего охранника, 31-летнего мужчину, увезли в Мариинскую больницу. Его ранение врачи оценивают как легкое. 

Нападавшего доставили в 76 отдел полиции, где выяснилось, что ему 34 года, он родился в Петербурге и проживает на Васильевском острове с матерью, уроженкой Ростовской области, братом и сестрой, а также отцом, родившемся в Украине. 

На данный момент причины нападения еще устанавливаются.

В то же время в консульстве Украины пока комментировать ситуацию отказываются.

Стоит напомнить, что ранее, 15 февраля, в центре Киева у сотрудника посольства Нидерландов в Украине неизвестные похитили велосипед.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Санкт-Петербург, Консульство.
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