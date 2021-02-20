Не сроком единым: Навальному "влепили" штраф за клевету

Российский оппозиционер Алексей Навальный помимо срока по делу "Ив Роше" также получил штраф по делу о "клевете" в отношении 94-летнего ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко.

Об этом пишет ТАСС.

2 июня 2020 года Навальный в своих аккаунтах в Твиттер и Телеграм разместил сообщение, которое было расценено следствием, как "носящее заведомо ложный характер, порочащее честь и достоинство ветерана, подрывающее его репутацию".

Речь идет о ролике, выпущенном в поддержку скандальных поправок в конституцию РФ.

"О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели", - отреагировал тогда на ролик Навальный.

О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели. pic.twitter.com/CDOf9IUA4Y — Alexey Navalny (@navalny) June 2, 2020

Как позже выяснилось, среди людей на видео оказался и ветеран Игнат Артеменко, из-за которого Навальному и предъявили обвинения.

Теперь ему предстоит оплатить штраф в размере 850 тысяч рублей (319,7 тысяч гривен).

Как сообщалось ранее, в субботу, 20 февраля, признал законным решение суда первой инстанции заменить Навальному условный срок лишения свободы на реальный по делу "Ив Роше". При этом суд решил засчитать время, уже проведенное им под домашним арестом.