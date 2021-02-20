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Не сроком единым: Навальному "влепили" штраф за клевету

Не сроком единым: Навальному "влепили" штраф за клевету
Обновлено 19:20 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Российский оппозиционер Алексей Навальный помимо срока по делу "Ив Роше" также получил штраф по делу о "клевете" в отношении 94-летнего ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко. 

Об этом пишет ТАСС

2 июня 2020 года Навальный в своих аккаунтах в Твиттер и Телеграм разместил сообщение, которое было расценено следствием, как "носящее заведомо ложный характер, порочащее честь и достоинство ветерана, подрывающее его репутацию". 

Речь идет о ролике, выпущенном в поддержку скандальных поправок в конституцию РФ. 

"О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели", - отреагировал тогда на ролик Навальный. 

Как позже выяснилось, среди людей на видео оказался и ветеран Игнат Артеменко, из-за которого Навальному и предъявили обвинения. 

Теперь ему предстоит оплатить штраф в размере 850 тысяч рублей (319,7 тысяч гривен). 

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Как сообщалось ранее, в субботу, 20 февраля, признал законным решение суда первой инстанции заменить Навальному условный срок лишения свободы на реальный по делу "Ив Роше". При этом суд решил засчитать время, уже проведенное им под домашним арестом.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Россия, Алексей Навальный.
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