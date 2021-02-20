Навальный в суде похвастался тюремной кулинарией: "Если станет плохо - это не Новичок"

Российский оппозиционер Алексей Навальный продолжает переводить судебный процесс над собой в абсурд. Перед объявлением приговора по делу о "клевете на ветерана", он решил рассказать, как готовил в тюрьме огурцы и мороженное.

"Я засолил огурцы! Много рецептов пришло. Я взял пакет и засолил. А вчера я сделал мороженое — взял масло сливочное растопил на чайнике, добавил сметаны, взбил хорошенько и поставил в холодильник. Сейчас приеду обратно попробую как раз. Так что если мне плохо станет, знайте, это не новичок — это я мороженным собственного приготовления отравился", - поделился Навальный с присутствующими.

Запись этого выступления опубликовал telegram-канал "LIFE SHOT".

Ранее Навальный смешил суд анекдотами про презерватив.

Напомним, Российский оппозиционер Алексей Навальный на примере тренда из популярной сети TikTok объяснил, как получилось так, что его задержали по прилету в Москву из Германии. Он предложил представить идеального человека с условным сроком, который попал в аварию и на его примере показал, как все было на самом деле.