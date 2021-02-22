Максимальный пафос: в Москве владелец квартиры в хрущевке пристроил собственный... лифт (фото)

В столице России - Москве, в одной из хрущевок, владелец квартиры пристроил собственный лифт.

Об этом в Твиттере сообщил блогер Артем Дерягин. Он также показал фото самой постройки.

"Ну, когда в хрущевках делают пристройки или увеличивают балконы, это уже дело привычное. Но чтобы пристраивали ПЕРСОНАЛЬНЫЙ Б***Ь ЛИФТ — вижу впервые", - написал он в соцсети.

Ну, когда в хрущёвках делают пристройки или увеличивают балконы, это уже дело привычное. Но чтобы пристраивали ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БЛЯДЬ ЛИФТ — вижу впервые. pic.twitter.com/dkN9n73HnZ — Артём Дерягин (@DerArto) February 21, 2021

Пользователей сети удивил такой "архитектурный ход" одного из жителей хрущевки.

Некоторые люди предположили, что это лифт для инвалида, но ступеньки на входе быстро развеяли это предположение.

Другие же шутили по данном поводу.

Стоит напомнить, что ранее, 13 января в городе Красноярск, люди чуть не погибли, когда ехали на лифте и тот внезапно начал падать в шахту.