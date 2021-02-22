В России хотят приравнять оскорбление ветеранов Второй мировой к нацизму: подробности

Ужесточить уголовную ответственность за оскорбление ветеранов Второй мировой войны предложили в Государственной думе депутаты от фракции "Единая Россия".

Как сообщает в понедельник, 22 февраля, ТАСС, подобные действия хотят приравнять к одной из форм реабилитации нацизма.

"Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества", - сказала вице-спикер нижней палаты, одна из авторов поправок Ирина Яровая.

Как сообщалось ранее, в субботу, 20 февраля, признал законным решение суда первой инстанции заменить Навальному условный срок лишения свободы на реальный по делу "Ив Роше". При этом суд решил засчитать время, уже проведенное им под домашним арестом.