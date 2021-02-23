В России неуправляемый грузовик протаранил стену кафе, пока там ужинали люди (видео)

В России грузовик без водителя протаранил стену кафе, когда там ужинали люди.

Как пишет РИА-Воронеж, происшествие произошло в придорожном кафе "Чародейка" в селе Большой Самовец Эртильского района Воронежской области.

Как видно на кадрах ниже, грузовик разнес стену и напугал сидящих внутри заведения людей.

Отмечается, что водитель МАЗ-а до этого ужинал в кафе, после чего вышел на улицу, завел грузовик и вспомнил, что забыл купить воду.

После этого он пошел обратно к "Чародейке", в этот момент грузовик тронулся с места, врезался в стену и протаранил ее.

Почему машина самостоятельно отправилась в "путешествие" - неизвестно.

В инциденте никто не пострадал, чудом не были даже разбиты бутылки в снесенном холодильнике. Полицию вызывать не стали, а водитель пообещал восстановить стену заведения.

Как сообщалось ранее, в Новой Москве водитель самосвала с поднятым кузовом решил проскочить под мостом, что и стоило ему жизни.