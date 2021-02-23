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Школьники загремели в больницу после игры из "ТикТока": подробности (видео)

Школьники загремели в больницу после игры из "ТикТока": подробности (видео)
03:18 Сегодня Телеграф Фото: telegram - breakingmash

22 февраля в Каспийске (Россия) произошло ЧП: двое школьников из 2-го класса попали в больницу из-за игры из "ТикТока".

Об этом сообщили в Телеграм-канале Мэш. Там также поделились видео с пострадавшими детьми.

Согласно предоставленной информации, ученики 7-го класса играли в "подсечки" вместе с второклассниками - данное увлечение было придумано тиктокерами ради видео около года назад. Дети начали повторять сюжет роликов и за это время было зафиксировано масса переломов у детей.

Что эта игра из себя представляет: двое человек стоят по бокам, один в середине, далее его просят высоко подпрыгнуть и в тот момент делают "подсечку" - по правой и левой ноге. В результате чего игрок падает спиной вниз и ударяется сильно о землю.

Стоит отметить, что на данный момент оба пострадавших ребенка находятся в больнице. У одного - сотрясение, у другого - повреждение ноги и перелом бедра со смещением.

Видео из той самой больницы, где восстанавливаются пострадавшие ученики 2-го класса (ОСТОРОЖНО! Видео 16+, не рекомендовано для просмотра особо впечатлительным):

Стоит напомнить, что 19 февраля отец убитой пьяным соседом 9-летней девочки в Чите поделился своей историей инцидента.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 71

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Россия, Каспийск.
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