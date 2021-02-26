Пашинян изменил риторику после ночевки сотен протестующих на улицах в Ереване (видео)

26 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян оправдался, за свое обвинение Генштаба в попытке переворота 25 февраля, напомнив о приобретении военной техники по указанию Генштаба.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

Так, 26 февраля премьер-министр напомнил, что Армения приобрела беспрецедентное количество оружия и техники.

"Наше Минобороны и Генштаб решали, что приобрести, правительство же предоставило нужные деньги", - написал он.

Что происходило у здания правительства в Ереване в ночь на 26 февраля, видео с места событий:







Стоит напомнить, что 25 февраля противники Пашиняна организовали акции протеста, с требованием отставки нынешней власти.