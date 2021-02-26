В Нижнем Новгороде в суши-маркете произошел взрыв: подробности (видео)

В пятницу, около 9 утра, 26 февраля в Нижнем Новгороде в Мещере произошел взрыв в суши-маркете "Самурай".

Об этом сообщили в Телеграм-канале LIFE SHOT. Там также поделились видео с места инцидента.

Согласно предоставленным очевидцами данным, во время взрыва было слышно целую серию взрывов.

По предварительной версии происшествия - причиной, по которой произошел инцидент, стал взрыв бытового газа.

Кадры очевидцев с места взрыва в Нижнем Новгороде утром 26 февраля:





Стоит напомнить, что ранее, 23 февраля в штате Техас грузовик, который перевозил нефтепродукты, столкнулся с поездом из-за чего произошел масштабный взрыв.