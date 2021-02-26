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В Нижнем Новгороде в суши-маркете произошел взрыв: подробности (видео)

В Нижнем Новгороде в суши-маркете произошел взрыв: подробности (видео)
09:08 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В пятницу, около 9 утра, 26 февраля в Нижнем Новгороде в Мещере произошел взрыв в суши-маркете "Самурай".

Об этом сообщили в Телеграм-канале LIFE SHOT. Там также поделились видео с места инцидента.

Согласно предоставленным очевидцами данным, во время взрыва было слышно целую серию взрывов.

В Индии более десятка человек погибли во время взрыва на фабрике фейерверков - в сети показали видео

По предварительной версии происшествия - причиной, по которой произошел инцидент, стал взрыв бытового газа.

Кадры очевидцев с места взрыва в Нижнем Новгороде утром 26 февраля:


Стоит напомнить, что ранее, 23 февраля в штате Техас грузовик, который перевозил нефтепродукты, столкнулся с поездом из-за чего произошел масштабный взрыв.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Взрыв, Нижний Новгород.
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