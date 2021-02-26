Взрыв в суши-баре в Нижнем Новгороде: момент взрыва попал на видео

Появилось видео момента взрыва на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. Под завалами после взрыва газа находятся две женщины. Их пытаются достать спасатели.

Соответствующее видео публикуют в Telegram-канале "Mash".

На опубликованных кадрах видно, что взрывная волна была довольно сильной. Столбы дыма и пыли ею вынесло даже на проезжую часть.

Как сообщает "Коммерсантъ", на данный момент Жителей дома №3к2 на Мещерском бульваре, где собственно, и случился взрыв, эвакуируют в школу №41, где они временно смогут находиться. Разрушенной оказалась одна из секций пристроя по соседству со стоматологической клиникой. По словам местных жителей, там находился суши-бар. Также взрывной волной задело припаркованные рядом автомобили.

Как сообщал "Телеграф", ранее во время взрыва во Владикавказе пострадали два человека, один из которых, охранник, находился прямо в эпицентре событий.