Тело умершей в России писательницы из Украины Аделины Шелдон не отдают родным

22 февраля в московском районе Зюзино была найдена мертвой украинская писательница Аделина Шелдон. Предположительно, смерть наступила из-за ее увлечения "сухим" голоданием.

Как сообщает МК, девушка ранее сменила имя, из-за чего ее родные теперь не могут забрать ее тело.

О смерти девушки родные узнали из СМИ лишь спустя несколько дней. Родители писательницы хотели вылететь в Москву незамедлительно, однако столкнулись с проблемой из-за псевдонима дочери.

Аделину Шелдон изначально звали Алиной Боталовой, однако несколько лет назад она сменила имя, чтобы выделиться в творческой среде.

Родные девушки сообщают, что российские пограничники не пускают их на территорию страны, так как нет документов, подтверждающих родство.

"Мы уже обратились за помощью к семье, сдававшей Аделине квартиру. Хозяин обещал помочь договориться, чтобы тело забальзамировали. Так как совершенно непонятно, как быстро мы сможем уладить все эти бюрократические моменты", - говорят родственники девушки.

Читайте также в материале Телеграф: Что известно об Аделине Шелдон, которая погибла в Москве при странных обстоятельствах.