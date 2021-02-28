Россиянин полгода жил с трупом брата в одной квартире, потому что... не заметил (видео)

58-летний уфимец, который шесть месяцев жил с трупом своего брата сообщил, что якобы не замечал труп родственника в соседней комнате.

Об этом сообщили в Телеграм-канале LIFE SHOT.

По словам пенсионера, он думал, что 60-летний Павел уехал работать на север (мужчина работал сварщиком-аргонщиком).

В то же время в квартиру Алексей никого не пускал. А труп был обнаружен его пасынком, когда тот взломал дверь.

Стоит отметить, что Алексей психически нездоров. Со слов его соседей, мужчина частенько ведет себя неадекватно - например, портит чужие машины и льет на них помои. Сейчас Алексей и его пасынок задержаны.

Видео с задержанным мужчиной из Уфы:

Напомним, что 22 февраля в Москве на съемной квартире был обнаружен труп мертвой украинской писательницы Аделины Шелдон. Причиной смерти вероятно стало увлечение девушки голоданием.