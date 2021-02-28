"Бой-баба!" Женщина спасла мужа от нападения и поразила сеть (видео)

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Обновлено 15:37 Сегодня Телеграф

Жительница города Павлодар, что на северо-востоке Казахстана, защитила своего супруга, "раскидав" напавших на него мужчин.

Кадры инцидента, а также краткое пояснение к произошедшему, опубликовал в воскресенье, 28 февраля, Telegram-канал "LIFE SHOT".

"По информации местных СМИ, они повалили на землю мужа женщины, когда он прогуливался с семьёй. Нападавших уже задержали", - говорится в пояснении к видео.

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Просмотревшие запись драки пользователи соцсетей почти единогласно хвалили женщину, не побоявшуюся заступиться за своего супруга.

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Вместе с тем, многие отмечали факт отсутствия помощи и безразличие со стороны окружающих.

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Как сообщалось, в Киеве задержали водителя-иностранца, до смерти избившего пешехода.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 1,282

Все по теме:

Драка, Казахстан, Видео, Женщина, Защита, Муж, Павлодар.
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