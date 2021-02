Отрубил голову и выбросил в окно: во Франции драка бездомных закончилась трагедией (видео)

Во французском городе Тулон из окна одного из домов была выброшена картонная коробка с человеческой головой внутри.

Об этом сообщает BFM.TV.

Отмечается, что страшную находку обнаружили случайные прохожие около 13:30 по местному времени (14:30 по Киеву).

Прибывшая на место происшествия полиция оцепила район. Между тем в окне этого же здания был замечен окровавленный человек.

Его задержали во время полицейской операции около 15:00 (16:00 по Киеву).

Издание отмечает, что в ночь на понедельник по этому адресу приезжала муниципальная полиция, чтобы прекратить драку двух бездомных.

Видимо, после отъезда полицейских "разборки" бездомных продолжились, ведь отрубленная голова принадлежала одному из них, а второго задержали полицейские.

Big police intervention in the city center of #Toulon . A box containing at least one human head was thrown out of a window.

Everything is normalpic.twitter.com/3gjkswrVyI

— Expat in Poland (@BasedPoland2) February 1, 2021