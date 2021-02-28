Под Нижним Новгородом вырезали целую семью: всплыли данные о мотивах и убийце (видео)

В России под Нижним Новгородом неизвестные убили семью из четырех человек.

Как сообщает 360tv в Телеграм, происшествие произошло в поселке Кудьма.

"По версии следствия, в доме в поселке Кудьма обнаружены погибшими 5-летний мальчик, его 41-летняя мать, 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка", - сказано в сообщении.

Открыто уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц".

Также там сообщили, что появилась информация, что к убийству может быть причастен рабочий, который трудился на их участке.







В Телеграм-канал Baza сообщили, что полиция объявила в розыск двух человек, а также о том, что они уехали на автомобиле KIA.

Их машину объявили в розыск и в Москве.

В Телеграм-канале Mash добавили, что по предварительной информации, 30-летний работник Шомастон Темиров пошел на убийство из-за денег.

"Действовал ли Темиров один — пока точно неясно. Но пенсионеры были задушены, молодая женщина — изнасилована и зарезана, мальчик убит. После этого нападавший собрал по дому ценности и скрылся", - сказано в сообщении.

Также появились данные, что убийц задержали.

Как сообщалось ранее, в Астрахани сын местного депутата, находясь в состоянии опьянения, сбил на переходе военного прокурора и его жену.