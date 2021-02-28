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Под Нижним Новгородом вырезали целую семью: всплыли данные о мотивах и убийце (видео)

Под Нижним Новгородом вырезали целую семью: всплыли данные о мотивах и убийце (видео)
Обновлено 22:36 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В России под Нижним Новгородом неизвестные убили семью из четырех человек. 

Как сообщает 360tv в Телеграм, происшествие произошло в поселке Кудьма. 

"По версии следствия, в доме в поселке Кудьма обнаружены погибшими 5-летний мальчик, его 41-летняя мать, 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка", - сказано в сообщении. 

Открыто уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц". 

Также там сообщили, что появилась информация, что к убийству может быть причастен рабочий, который трудился на их участке.



В Телеграм-канал Baza сообщили, что полиция объявила в розыск двух человек, а также о том, что они уехали на автомобиле KIA. 

Их машину объявили в розыск и в Москве. 

В Телеграм-канале Mash добавили, что по предварительной информации, 30-летний работник Шомастон Темиров пошел на убийство из-за денег. 

 "Действовал ли Темиров один — пока точно неясно. Но пенсионеры были задушены, молодая женщина — изнасилована и зарезана, мальчик убит. После этого нападавший собрал по дому ценности и скрылся", - сказано в сообщении. 

Также появились данные, что убийц задержали. 

Как сообщалось ранее, в Астрахани сын местного депутата, находясь в состоянии опьянения, сбил на переходе военного прокурора и его жену.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Россия, Убийство, Нижний Новгород.
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