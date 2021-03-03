Танцевавшая с Путиным европейский политик выдвинута в топ-чины "Роснефти"

Российские власти внесли в список кандидатов для избрания в Совет директоров "Роснефти" экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Именно к ней в 2018 году на свадьбу приезжал российский президент Владимир Путин, исполнивший совместный танец с политиком.

Кандидат упомянут в распоряжении российского правительства на официальном интернет-портале правовой информации. В случае одобрения Карин Кнайсль войдет в совет в качестве независимого члена. В таком же статусе в совет директоров нефтяной компании выдвинут и бывший германский канцлер Герхард Шрёдер.

Сейчас экс-глава правительства ФРГ Шрёдер является действующим председателем совета директоров "Роснефти". Стоит отметить, что он также длительное время возглавляет комитет акционеров компании Nord Stream 2 AG, которая управляет строительством газопровода из России в ФРГ по дну Балтийского моря.

Напомним, в Белом доме признались, когда начнут наказывать компании за строительство путинского газопровода. Об этом сообщил представитель Госдепа Нед Прайс.