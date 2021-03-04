Ураганный ветер сносит крыши: на Чукотке случился погодный апокалипсис (видео)

В четверг, 4 марта из-за снегопада и сильных порывов ветра на Чукотке в Анадыре произошел погодный апокалипсис.

Об этом сообщил Интерфакс.

В результате стихийного бедствия рейсы в аэропорту Анадыря были отложены. Также отменили уроки для всех школьников.

Снегопад стал причиной временного закрытия дороги через Анадырский лиман от города к аэропорту.

В то же время из-за сильной метели людей из поселка Тавайваам доставляют домой на спасательном автомобиле, по причине отмены курсирования двух маршрутных автобусов.

Стоит отметить, что сейчас в Анадыре фиксируют силу ветра 108 км/ч и 12 градусов мороза, а также сильную метель.

Пользователи сети в свою очередь делились видео с места событий.

Видео, как со здания таможни в Анадыре улетела часть крыши:

Сегодня у нас в Анадыре так pic.twitter.com/S35fqhiv3D — юра юра (@ttttttyyyu) March 4, 2021

Кадры метели в Анадыре:

Стоит напомнить, что ранее, 19 февраля в оккупированном Крыму "власти" ввели режим угрозы чрезвычайной ситуации в четырех регионах из-за снегопадов.