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Ураганный ветер сносит крыши: на Чукотке случился погодный апокалипсис (видео)

Ураганный ветер сносит крыши: на Чукотке случился погодный апокалипсис (видео)
10:24 Сегодня Телеграф

В четверг, 4 марта из-за снегопада и сильных порывов ветра на Чукотке в Анадыре произошел погодный апокалипсис.

Об этом сообщил Интерфакс.

В результате стихийного бедствия рейсы в аэропорту Анадыря были отложены. Также отменили уроки для всех школьников.

Снегопад стал причиной временного закрытия дороги через Анадырский лиман от города к аэропорту.

В то же время из-за сильной метели людей из поселка Тавайваам доставляют домой на спасательном автомобиле, по причине отмены курсирования двух маршрутных автобусов.

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Стоит отметить, что сейчас в Анадыре фиксируют силу ветра 108 км/ч и 12 градусов мороза, а также сильную метель.

погода 

Пользователи сети в свою очередь делились видео с места событий.

Видео, как со здания таможни в Анадыре улетела часть крыши:

Кадры метели в Анадыре:

Стоит напомнить, что ранее, 19 февраля в оккупированном Крыму "власти" ввели режим угрозы чрезвычайной ситуации в четырех регионах из-за снегопадов.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Непогода, Чукотка.
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