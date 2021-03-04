Ураганный ветер сносит крыши: на Чукотке случился погодный апокалипсис (видео)

В четверг, 4 марта из-за снегопада и сильных порывов ветра на Чукотке в Анадыре произошел погодный апокалипсис.
Об этом сообщил Интерфакс.
В результате стихийного бедствия рейсы в аэропорту Анадыря были отложены. Также отменили уроки для всех школьников.
Снегопад стал причиной временного закрытия дороги через Анадырский лиман от города к аэропорту.
В то же время из-за сильной метели людей из поселка Тавайваам доставляют домой на спасательном автомобиле, по причине отмены курсирования двух маршрутных автобусов.
Стоит отметить, что сейчас в Анадыре фиксируют силу ветра 108 км/ч и 12 градусов мороза, а также сильную метель.
Пользователи сети в свою очередь делились видео с места событий.
Видео, как со здания таможни в Анадыре улетела часть крыши:
Сегодня у нас в Анадыре так pic.twitter.com/S35fqhiv3D— юра юра (@ttttttyyyu) March 4, 2021
Кадры метели в Анадыре:
Стоит напомнить, что ранее, 19 февраля в оккупированном Крыму "власти" ввели режим угрозы чрезвычайной ситуации в четырех регионах из-за снегопадов.