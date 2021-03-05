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В Москве маленький ребенок сорвался с высоты, устроив "покатушки" на эскалаторе (видео)

В Москве маленький ребенок сорвался с высоты, устроив "покатушки" на эскалаторе (видео)
01:42 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

В Москве,  в торговом центре 4-летний ребенок нашел опасную забаву, решив покататься на эскалаторе непривычным способом: зацепился за поручень эскалатора и упал со второго этажа.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Mash".

В тот момент, когда все произошло, родители мальчика ушли в туалет, а он нашел как себя развлечь — уцепился за перила эскалатора. Уцепившись руками за поручни с внешней стороны, он, по всей видимости, собирался доехать в таком положении на второй этаж, но не получилось.

Когда эскалатор в таком положении довез его до верхней точки, пришлось отпускать руки. К счастью, падение было не таким жестким, как если бы внизу не было палатки с кофе.

На данный момент ребенок в больнице с травмами, прокуратура разбирается в случившемся.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Москве девочка из-за вредной привычки облизывать волосы едва не погибла, но врачи смогли ее спасти. 

Также в Москве 14-летний подросток выпрыгнул из окна многоэтажки, расположенном на 17 этаже, убегая от полицейских и деда его девушки, который застукал их за занятием любовью прямо в подъезде, подумав, что его внучку насилуют.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 173

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Дети, Москва, Россия, Видео, ЧП, Эскалаторы.
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