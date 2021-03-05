В России хотят ввести уголовную ответственность за аборты

В российской Госдуме планируют ввести уголовную ответственность за аборт. Вместе с этим может быть введено понятие "плод человека".

Об этом сообщили РИА Новости.

Согласно предоставленным данным, предлагалось запретить призывы к абортам и пропаганду их безопасности.

В то же время также рассматривается вариант предусматривающий введение понятия "плод человека", и незаконности аборта с уголовной ответственностью за его совершение. При этом также было предложено прекратить финансирование абортов.

Одним из вариантов также было предложено ввести статус "плода человека" в соответствующем законе и запретить эвтаназию.

Стоит напомнить, что 4 марта, 16-летний россиянин поделился своей причиной зверской расправы над своей семьей в поселке Октябрьский, Пермского края.