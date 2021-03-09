Porsche проломил стену и завис на высоте третьего этажа ЖК в Москве (фото)

В Москве Porsche устроил серьезное ЧП: пробил стену паркинга на уровне третьего этажа.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Mash".

Водитель макана не справился с управлением и феерично пробил стену в ЖК "Ривер Парк", расположенном на улице Коломенской.

"И как теперь стена будет расплачиваться?" – смеются в Telegram-канале.

На кадрах видно, что Porsche действительно влетел в стену, та не выдержала, и автомобиль оказался наполовину на улице. Со стороны это выглядит как кадр из какого-то голливудского боевика, но на самом деле это реальность, причем реальней некуда.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Германии пенсионерка сбила людей, стоявших на остановке общественного транспорта. Всего было ранено двенадцать человек. Сама водитель и ее пожилой пассажир также доставлены в больницу.