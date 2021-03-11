По Москве может разгуливать Орский маньяк: за информацию о нем обещают полтора миллиона (фото)

В столице России разыскивают Орского маньяка, за информацию о котором обещают выплатить до 1,5 миллиона рублей.

Об этом сообщили в Телеграм-канале База.

Валерий Андреев считается одним из самых опасных преступников, которых разыскивают. Предположительно от его рук погибли семеро женщин в Оренбургской области, при этом количество жертв может быть значительно выше.

На мужчину вышли еще в 2012 году, тогда полиция занималась расследованием убийства 18-летней Ольги Журавлевой. Сперва он был задержан и его опросили, после чего отпустили, поскольку улик на тот момент небыло достаточно. А вот когда Орского маньяка вызвали на допрос во второй раз, он пропал.

С женой он в последний раз связывался летом 2012 года.

В то же время преступника ищут не только в РФ, к концу 2019 года им занялись в Интерполе. В свою очередь на данный момент у правоохранителей появилась информация, что подозреваемый может скрываться в Москве, поэтому ориентировку на него раздали полицейским.

Стоит напомнить, что 11 марта в Северодвинске россиянин захватил в заложники сотрудницу офиса микрозаймов, чтобы ему списали все его долги.